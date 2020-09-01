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Американский режиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг назвал лучший супергеройский фильм. Об этом сообщает Screen Rant. «Стражи Галактики» оказались любимым блокбастером кинематографиста. Он включил работу Джеймса Ганна в список 20 лучших, по его мнению, картин всех времен.

«Стражи Галактики» Фото: kinopoisk.ru

Ганн отреагировал на это в своем Twitter-аккаунте. «Я знаю, что Спилберг сказал, что его любимый фильм о супергероях — "Стражи". Я был в монтажной с Фредом Раскиным, когда услышал об этом, и даже пустил слезу. Ведь я снимаю фильмы из-за "Челюстей" и "В поисках утраченного ковчега"», — написал он.

«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год, однако производство проекта было приостановлено из-за увольнения Ганна. Это произошло после скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. Позднее Ганна вернули на пост режиссера.

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