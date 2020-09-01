Британская полиция разыскивает похитителей крупнейшего в мире кролика

ОкрошкаБританская полиция разыскивает похитителей крупнейшего в мире кролика
Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 150
Британские полицейские разыскивают грабителей, которые украли самого большого в мире кролика по кличке Дариус.
Полиция Западной Мерсии призвала общественность поделиться информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавшего питомца. Самого большого в мире кролика похитили в ночь на воскресенье из вольера в саду его хозяев.
В 2010 году Дариус был занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый большой из живущих кроликов в мире, на тот момент его длина составляла 129 сантиметров.
Его хозяйка Аннет Эдвардс пообещала в социальных сетях 1000 фунтов стерлингов (примерно 1 155 евро) тому, кто вернет питомца домой в целости и сохранности.
"Дариус слишком стар и не годится для произведения потомства. Так что, пожалуйста, верните его", - отметила она.
В 2018 году Эдвардс объявила, что 18-летний Дариус уходит в отставку и отказывается от участия в публичных мероприятиях, чтобы наслаждаться мирной жизнью дома.
ERR.EE