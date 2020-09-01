Британская полиция разыскивает похитителей крупнейшего в мире кролика

Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 150

Британские полицейские разыскивают грабителей, которые украли самого большого в мире кролика по кличке Дариус.

Полиция Западной Мерсии призвала общественность поделиться информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавшего питомца. Самого большого в мире кролика похитили в ночь на воскресенье из вольера в саду его хозяев.

Кролик по кличке Дариус. Автор: Полиция Западной Мерсии

В 2010 году Дариус был занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый большой из живущих кроликов в мире, на тот момент его длина составляла 129 сантиметров.

Его хозяйка Аннет Эдвардс пообещала в социальных сетях 1000 фунтов стерлингов (примерно 1 155 евро) тому, кто вернет питомца домой в целости и сохранности.

"Дариус слишком стар и не годится для произведения потомства. Так что, пожалуйста, верните его", - отметила она.

В 2018 году Эдвардс объявила, что 18-летний Дариус уходит в отставку и отказывается от участия в публичных мероприятиях, чтобы наслаждаться мирной жизнью дома.

ERR.EE