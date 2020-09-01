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ОкрошкаЗаблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп

Дата публикации: Вчера, 14:25 Просмотрено: 115

Власти Египта арестовали судно Ever Given и потребовали от его владельца выкуп — компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщает местная газета Shorouk.

Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп
Фото: vesselfinder.com

Сообщается, что сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки. До выплаты компенсации судно будет находиться в ведении египетского суда.

Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня.

2 апреля начато расследование причин инцидента. Глава управления Усама Рабиа пообещал, что оно не займет много времени и что результаты расследования будут оглашены в четверг, 15 апреля.

LENTA.RU

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