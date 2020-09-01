Ученые: ежегодно на Землю падает более 5 тысяч тонн внеземной пыли

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На Землю регулярно попадают частицы пыли от комет и астероидов, которые ученые называют микрометеоритами. Эта межпланетная пыль представляет собой частицы размером от нескольких десятых до нескольких сотых долей миллиметра, которые прошли через атмосферу и достигли поверхности Земли.

Фото: Cécile Engrand/Jean Duprat

Международная команда ученых из CNRS, Университета Париж-Сакле и Национального музея естественной истории при поддержке Французского полярного института, которая уже 20 лет собирает и исследует микрометеориты, подготовила интересный доклад о масштабах межпланетной пыли на Земле.

Для сбора и анализа этих микрометеоритов за все годы было проведено шесть экспедиций в Антарктиду к франко-итальянской антарктической станции Конкордия (Купол С), которая является идеальным местом сбора из-за низкой скорости накопления снега и почти полного отсутствия земной пыли.

В ходе исследований ученые определили, что ежегодно на нашу планету попадает 5200 тонн микрометеоритов размером от 30 до 200 микрометров. Это основной источник внеземного вещества на Земле, намного опережающий более крупные объекты (например, метеориты), общее количество которых составляет менее десяти тонн в год.

Кроме того, изучив межпланетную пыль, специалисты пришли к выводу, что 80% из нее — это частицы комет и лишь 20% — частицы астероидов.

NEWS.MAIL.RU Екатерина Гура