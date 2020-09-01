Девушка-боец победила на турнире на восьмом месяце беременности

Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 98

Нигерийская девушка-боец Эминат Айдрис победила на турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает The Independent.

26-летняя спортсменка выиграла национальный спортивный фестиваль. Организаторы соревнований назвали ее достижение вдохновляющим, а сама девушка посчитала привилегией возможность участвовать.



Айдрис также пришлось ответить на критику пользователей сети, которые возмутились ее неосторожностью. Девушка заявила, что они ничего не понимают в тхэквондо. «Я решила, что это не было рискованным и решила попробовать. Мой врач также дал мне разрешение», — добавила нигерийка.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила позаботиться о беременных футболистках. Организация представила для клубов список требований, которые защитят материнские права игроков-женщин.

LENTA.RU