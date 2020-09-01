Невероятно! 23-летний эстонец заработал за полтора месяца 1 млн евро

ОкрошкаНевероятно! 23-летний эстонец заработал за полтора месяца 1 млн евро
Дата публикации: Сегодня, 15:00 Просмотрено: 90
Получивший известность в качестве шахматиста Оттомар Ладва в последнее время сосредоточился на игре в покер, зарабатывая приличные деньги.
Портал Pokernews сообщил 7 апреля, что Ладва выиграл турнир H-16 и заработал за первое место 446 446 долларов (примерно 376 000 евро).
В конце февраля он выиграл в покер 430 000 евро, а в начале марта еще 325 000. Таким образом, за полтора месяца 23-летний эстонец заработал свыше 1,1 млн евро.
Ранее Ладва сказал, что шахматы теперь для него - только хобби. "В шахматах можно нормально зарабатывать, если входишь в ТОП-20. В какой-то момент я понял, что в моем случае это просто невозможно", - признал 4-кратный чемпион Эстонии по шахматам.
"Моя главная цель в покере - заработать достаточное количество денег. Титулы меня не интересуют", - добавил шахматист-гроссмейстер.
DELFI.EE