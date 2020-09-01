Baltika продала бренд Monton китайцам

ОкрошкаBaltika продала бренд Monton китайцам
Дата публикации: Сегодня, 12:29 Просмотрено: 174
Эстонский швейный концерн Baltika Grupp объявил о продаже бренда Monton китайскому предприятию Shenzhen Maiteng International Apparel Co.Ltd.
Олимпийская коллекция Monton Автор: Сийм Лыви/ERR
Соглашение о продаже торговых марок Monton в Европе китайскому предприятию, управляющему брендом спортивной одежды Monton Sports, было достигнуто в апреле. Стоимость сделки не разглашается.
Условия соглашения также предусматривают, что до конца 2023 года Baltika сможет бесплатно торговать товарами с брендом Monton.
По сообщению компании Baltika, в дальнейшем она сосредоточится на реализации своей обновленной бизнес-модели, уделяя особое внимание развитию и продвижению женской одежды под брендом Ivo Nikkolo.
ERR.EE