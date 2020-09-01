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ОкрошкаBaltika продала бренд Monton китайцам

Дата публикации: Сегодня, 12:29 Просмотрено: 174

Эстонский швейный концерн Baltika Grupp объявил о продаже бренда Monton китайскому предприятию Shenzhen Maiteng International Apparel Co.Ltd.

Baltika продала бренд Monton китайцам
Олимпийская коллекция Monton Автор: Сийм Лыви/ERR

Соглашение о продаже торговых марок Monton в Европе китайскому предприятию, управляющему брендом спортивной одежды Monton Sports, было достигнуто в апреле. Стоимость сделки не разглашается.

Условия соглашения также предусматривают, что до конца 2023 года Baltika сможет бесплатно торговать товарами с брендом Monton.

По сообщению компании Baltika, в дальнейшем она сосредоточится на реализации своей обновленной бизнес-модели, уделяя особое внимание развитию и продвижению женской одежды под брендом Ivo Nikkolo.

ERR.EE

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