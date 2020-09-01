10 советов тем, кому грозит сокращение

В условиях пандемии сокращения стали обычным делом. Трудности часто настигают целые сектора экономики, поэтому вполне вероятно, что новых рабочих мест в прежних секторе или профессии будет не найти. Рассматривать увольнение как несчастье или возможность — вопрос перспективы. Партнер по персоналу Manpower Рутт Сардис дает советы о том, как открыть новую страницу своей жизни и использовать увольнение в собственных интересах.

Получив уведомление о сокращении, не нервничайте, а сразу же сосредоточьтесь на поиске новой работы. Во-первых, выясните, может ли ваш работодатель предложить какую-то другую работу и когда именно сотрудник предприятия или специалист Кассы по безработице представят подробный обзор ситуации в связи с сокращением. Не ждите, сразу составьте план действий, поскольку ситуация на рынке труда оставляет желать лучшего.

Потерю работы часто рассматривают как неожиданно выпавший отпуск, но это неправильный подход. Конечно, нужно позволить себе и немного отдохнуть, но вы также должны составить конкретный план работы на каждый день и на каждую неделю. Такой план может включать составление перечня собственных навыков и знаний, общение с консультантом по вопросам карьеры, обновление резюме, просмотр объявлений о вакансиях и освоение новых навыков. Чем дольше человек ждет, тем меньше его шансы найти хорошую работу.

Обычно после сокращения люди продолжают работать в той же или, по крайней мере, в аналогичной сфере, но нынешние времена сложнее. Многие расцветавшие до пандемии сектора могут не восстановиться в прежней степени или восстанавливаться слишком долго. Если в знакомой сфере перспектив мало, стоит задуматься о смене карьеры. Даже если это создает неуверенность, такой шаг может быть отличным решением, потому что в нормальных обстоятельствах человек находится в зоне комфорта и не склонен думать о том, что еще он может сделать, а также какие свои таланты он до сих пор не применял в достаточной степени. Первым шагом может быть определение своих сильных и слабых сторон, а вторым будет обращение к консультанту по вопросам карьеры.

Составьте привлекательные резюме и мотивационное письмо, которое вы будете заполнять и редактировать для каждого конкретного случая, исходя из ожиданий в отношении вакансии. В интернете есть множество образцов резюме, но задумайтесь о том, как выделиться, потому что кандидатов может быть много и важна каждая деталь. Подумайте, что именно ищет рекрутер, поставьте на первое место навыки и сильные стороны, если хотите, укажите свои ожидания в части заработной платы. Добавление в резюме рекомендателей повысит его привлекательность. Резюме должно быть не слишком коротким, но и не слишком длинным, утомительным или скучным. Используйте минимум штампов, от которых работодатели давно устали, вроде ”Я ориентирован на результат и амбициозен”. Вместо этого приведите несколько примеров или расскажите о достижениях, подтверждающих, что вы серьезный кандидат.

Проанализируйте, содержит ли ваше мотивационное письмо ту самую изюминку, которая способна компенсировать некоторые недостающие навыки. Укажите причину, почему вы хотите вернуться с управляющей должности к роли специалиста или сделать резкий поворот в карьере.

5) Не подавайте заявки всюду подряд!

Перед отправкой резюме подумайте, подходите ли вы на эту должность, достаточно ли у вас навыков и действительно ли вы хотите выполнять данную работу? Если вы ответите на один из этих вопросов отрицательно или засомневаетесь, не стоит тратить свое время и время других. Например, нет смысла подавать заявление, если к владению иностранным языком предъявляются высокие требования, но вы на этом языке не говорите. Также не стоит подавать заявление на работу в ночную смену, если вы понимаете, что ночная работа вам не подходит.

6) Отправьте резюме в компанию своей мечты

Чтобы подать заявку, не всегда нужно ждать официального конкурса, где вам придется столкнуться с десятками или сотнями конкурентов. Если вы мечтали работать в определенной организации или хотели попробовать себя в конкретной должности, отправьте резюме и напишите продуманное сопроводительное письмо. Будьте готовы к отрицательному ответу, потому что в организации вашей мечты в данный момент может не быть вакансий, но, не попробовав, вы и не узнаете.

7) Станьте волонтером или попробуйте кратковременную работу

Волонтеров ищут в самых разных сферах — вы можете пойти в Центр тревоги, чтобы отвечать на звонки, давать уроки в школах, организовывать конференции или сажать деревья. Многие не заинтересованы в неоплачиваемой работе, но ее можно рассматривать как ”университет жизни”, где получают опыт и знания, которые можно будет использовать в дальнейшей работе. Также попробуйте кратковременную или разовую работу, которую можно найти в различных интернет-средах. Может случиться, что именно так вы найдете и подходящую постоянную работу.

8) Каждый день учите что-то новое

В процессе работы на полную ставку может не хватать времени на изучение иностранных языков, оттачивание цифровых навыков или освоение совершенно новой профессии. Используйте время, пока у вас нет работы, с умом: любое новое умение может стать ключом к поиску работы.

9) Зарабатывайте деньги на хобби

У многих людей есть интересы, которые они никогда не рассматривали в качестве потенциального источника дохода. Может быть, вы отличный фотограф, умеете шить и вязать, с детства любите возиться с машинами или делаете лучшие в городе торты. Хобби поддержит вашу активность, может статься, принесет доход или даже сподвигнет запустить собственный бизнес.

10) Сохраняйте позитивный настрой!