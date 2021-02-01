Из песка художница создала уникальное видео для Александра Рыбака! Премьера клипа «Let The Music Guide You»!

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Неожиданный творческий тандем музыканта Александра Рыбака и художницы Ксении Симоновой представил уникальную видеоработу — песочный клип «Let The Music Guide You».



Александр Рыбак и художница Ксения Симонова.

Песня была выпущена на музыкальных платформах в 2018 году, но только сейчас она дождалась визуализации. «Оживила» песню Рыбака художница по песку, финалистка «America’s Got Talent: the Champions» и «Britain’s Got Talent: the Champions» — Ксения Симонова.





«История знакомства Рыбака и Симоновой очень интересная. В июне 2009 года Александр был специально приглашенным гостем на финал одного из талант-шоу. На эфир мы летели из Испании, прямо после выступления Рыбака. И в пути мы с Сашей пересматривали выступления всех финалистов. Номер Ксении очень зацепил и Саша его пересмотрел несколько раз. Было интересно наблюдать, как ловко и тонко она рисует истории песком. А уже за кулисами шоу Ксения встретилась с Александром, еще до оглашения результатов финала», — рассказала об истории знакомства директор Рыбака Яна Прядко.





А вот Ксения, как и миллионы людей по всему миру, узнала об Александре Рыбаке во время его выступления на Евровидении.





«Мне очень нравится творчество Саши, и я очень хорошо помню, как смотрела его выступление на Евровидении по телевизору. Тогда он меня поразил — он не был похож ни на кого, в нем горел огонь настоящего художника. Я не сомневалась в его победе. И когда он победил, я почувствовала в воздухе какой-то знак, что я правильно делаю, что еду на полуфиналы шоу талантов. Могла ли я знать, что скоро окажусь по другую сторону экрана и как раз встречусь в жизни с этим удивительным человеком! Саша в жизни такой же, как на сцене. Сияющий, гениальный и очень простой. Как и положено гениям. Ещё тогда я подумала о том, как круто было бы нарисовать историю какой-либо его песни. Прошло 12 лет. И это случилось в 2021 году!» — поделилась Ксения Симонова.





Видео «Let The Music Guide You» объединило в себе несколько историй: музыка помогла каждому главному герою музыкального клипа проявить себя, выделиться и найти силы идти дальше, сквозь все преграды. В этой песне есть очень важный смысл — ТЫ НЕ ОДИН! С тобой Бог. Для кого-то это проявляется в музыке, для кого-то — в поэзии или рисовании. Но это о Высшем, о том, что нас любят! Эта песня о каждом из нас! Финальной точкой видео стал портрет самого Александра Рыбака со скрипкой, который сменился двумя руками, которые держатся друг за друга. Это ещё раз подчеркнуло главный посыл видеоработы — НАС ЛЮБЯТ!





«Когда мы задумали снимать этот клип, и Саша прислал песню «Let The Music Guide You» я просто потеряла дар речи. Потому что очень люблю саамскую культуру и особенно, йоик. У меня есть целая коллекция записанных этнических саамских голосов, и вся моя семья это очень любит. Особенно младший сын. Я с огромным удовольствием создавала историю на эту песню! С песней было не просто легко работать — мы этим жили. Наснимали столько материала, что уложиться в хронометраж песни было нереально, в итоге много порезали. Саше нужно было написать песню на час (смеется — прим. ред.). Спасибо тебе, Саша, за твою музыку. Твори дальше, радуй мир! Let the music guide you!», — рассказала о работе с Рыбаком художница по песку, Ксения Симонова.





Работа над клипом длилась почти 2 месяца, с середины января 2021. Всё происходило на одном дыхании, под огромным впечатлением от песни. Съемки проходили в анимационной студии Ксении, где она снимает все свои фильмы. Все время съёмок и монтажа на повторе играла «Let The Music Guide You». Она не надоела никому из команды даже после тысячи прослушиваний — все были от неё без ума. Когда видео было смонтировано, Ксения отправила его Александру. Рыбак пять раз подряд пересматривал видео, всматриваясь в почерк художницы, так ему понравилась работа.





«Я всегда был в восторге от картин, которые Ксения Симонова рисовала песком! И мы вместе восхищаемся саамской культурой и йоик. Отличная причина для коллаборации! Смотрите наше новое видео «Let The Music Guide You» на моём Ютуб-канале!», — призвал посмотреть новую видеоработу Александр Рыбак.





Невозможно предугадать, какие еще сюрпризы можно будет ожидать от скрипача и виртуоза Александра Рыбака! Он умеет удивлять!





Информация и фото предоставлены «Master Management 360»