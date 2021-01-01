Что делать, если машину сковал ледяной дождь

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Появление корки льда повышенной твердости на поверхности автомобиля может случиться после резкого снижения температуры или же ледяного дождя.

Чем неприятно обледенение

Когда ледяной дождь застал вас в дороге, надо быть максимально осторожным. Асфальт из просто мокрого быстро превраща­ется в очень скользкий – более скользкий, чем любой другой зимний гололёд. Причём с виду покрытие не меняется, и часто водитель понимает всю серьёзность проблемы только при попытке затормозить, когда машина вдруг практически отказывается замедляться. Аварий­ность на дорогах в такие моменты увеличи­вается во много раз.

Но даже переждав ледяной дождь в тепле дома, проблем не избежать. Поутру вы рассчиты­ваете как всегда скинуть снежок и поехать по делам, а вместо этого стоите перед автомо­билем-леденцом и не понимаете, что делать. Потому что образо­вавшийся ледяной покров способен не просто полностью закрыть обзор, но также заблокировать двери, намертво сковать колёса авто­мобиля, закупорить воздуховоды и даже выпускную систему.

Чего делать не нужно

Не пытайтесь решить эту проблему «по-быстрому». Если торопитесь, то поезжайте общественным транс­портом или вызывайте такси и не теряйте времени. А те, кто бросается на отчаянную борьбу с послед­ствиями стихии, имеют высокие шансы вообще никуда не успеть. Или получить проблемы посерьёзнее: повреждения лако­красочного покрытия, вмятины на кузове, треснувшие стёкла и фары, испор­ченные замки и ручки, сломанные приводы и дворники, сгоревшие предохрани­тели… А одолев лёд кое-как, можно тут же «приехать» не по назначению, устроив аварию. Например, из-за плохого обзора.

Представляют опасность даже те действия, которые первыми приходят в голову и кажутся вполне разумными. Ведь мы ещё со школы знаем, чего боится лёд: соли, спиртов, кислот и, конечно, кипятка. И нам может показаться отличной идеей плеснуть из чашки горячей водой на рукоятку двери или полить окно чистым спиртом, уксусом или крепким рассолом. Да, даже такие советы встречаются в интернете от «бывалых». Соляной раствор в давние времена действи­тельно использовали, но только в качестве «антизапотевателя» для внутренней обработки стёкол на автомобилях без отопителя.

Проблема в том, что всего перечисленного боится не только лёд, но и сам автомобиль. Поэтому ваша «находчи­вость» грозит навредить деталям машины так, что понадобится дорого­стоящий ремонт. То же самое относится и к ещё более радикальным средствам вроде паяльной лампы, газовой горелки или тепловой пушки. Даже северные автоумельцы этими способами пользуются лишь в экстремальных случаях и с полным пониманием возможных последствий.

Что потребуется для борьбы с обледенением

Вызволить автомобиль из ледяного плена будет намного проще и быстрее, если регулярно обрабатывать резиновые уплотни­тели дверей и багажника силиконо­выми составами (особенно после мойки). А если машина всё-таки замёрзла, то вам потребуется следующий набор инструментов:

Размораживающие аэрозоли для окон и замков, которые можно купить в магазине автохимии. Это не панацея, но пару баллон­чиков на всякий случай иметь стоит. Только не держите их в автомобиле! Иначе при его обледенении добраться до них не получится.

Отдельно от машины храните и допол­нительный пластиковый скребок для льда. Можно приобрести самый простой и компактный за 30–50 рублей (они бывают даже в супермаркетах) и положить его дома или на работе.

Поставьте в тёплое место на хранение полную бутыль со спиртовой омывающей жидкостью и запаситесь пустой бутылкой с распылителем.

Если есть прочные тёплые перчатки, которые вам не жалко, то их тоже следует добавить в комплект «первой антиледяной помощи».

А теперь расскажем, как всем этим грамотно воспользоваться.

Шаг первый: отпираем двери автомобиля, чтобы завести его

Когда кузов покрыт ледяной глазурью толщиной более 3–5 мм, двери вряд ли откроются привычным способом. Скорее всего, даже ручка не сдвинется с места. Или может остаться у вас в руках, если применить к ней силу.

Поэтому ничего не дёргаем, не ковыряем лёд, не пинаем двери и вообще не паникуем. Для начала просто обходим автомобиль и внимательно осматриваем каждую дверь. Скорее всего, на какой-то из них льда будет меньше или не будет вовсе. Через эту лазейку и проникаем в машину, чтобы завести её на прогрев, а затем разблоки­ровать двери изнутри. У владель­цев универсалов и внедорож­ников шансов намного больше – они могут попасть в автомобиль и через багажную дверь, которая обычно скон­струиро­вана так, что «мёртвого» сплошного обледе­нения дверного проема не случается.

Если ни одна из дверей не поддаётся, следует с умеренной силой постучать ребром ладони по уплотните­лям в районе стоек и верхней части остекления, чтобы на корке льда появились трещины, а нужный «раскол» по дверным щелям создать скребком. Кстати, начинайте эту операцию снизу. Наверняка льда там будет меньше, и скребок не придётся вбивать как клин.

Когда лёд в дверных щелях встал так, что не поддаётся скребку, наливаем тёплой омывающей жидкости в бутылку-брызгалку и тонкой струей плавим лед по периметру дверного проёма.

Рано или поздно дверь разблоки­руется. Но не открывайте её сразу настежь, чтобы не помять. Сначала стоит убедиться, что осколки льда не заблоки­ровали щель со стороны дверных петель. В любом случае открывать дверь надо осторожно и осмотрительно.

Шаг второй: очищаем стёкла

Тут важно запастись терпением. Во всех современных машинах есть специальный режим обогрева окон. Включайте его сразу после запуска мотора, когда из воздухо­водов ещё дует холодным воздухом. После этого покидайте машину — лишний конденсат на стеклах от вашего дыхания совсем ни к чему.

Если мотор уже прогрелся (например, после удалённого запуска), то направлять максимально нагретый воздух под обледе­нелое лобовое стекло слишком опасно: из-за сильного перепада температур возможны деформации и даже появление на стекле трещин. В этом случае просто протапли­вайте сам салон и ждите. Минут через пять между льдом и стеклом начнут появляться водяные струйки. С этого момента ледяную корку уже можно снимать скребком вообще без усилий – она будет отделяться целыми пластами.

Дворники можно несколько раз пролить тёплой «омывайкой» — это также поможет безопасно очистить их от льда, не повредив каркас и резиновые части. Делать это лучше в перчатках.

Если надо ускорить процесс, то можно разбрызгивать тёплую жидкость зимнего стекло­очистителя снаружи на лёд, покрывающий окна, — до тех пор, пока корка не станет податливой даже для обычной щётки. Остатки льда опять же легко удаляются скребком.

Шаг третий: открываем капот, багажник, лючок и всё остальное

Часто рекомендуют постучать и понажимать на капот или багажник, чтобы освободить их от наледи. Податливость самой детали и уплотнителей под этими элементами такова, что ледяная корка должна растрескаться и разблокировать зазоры.



С лючком бензобака такой номер обычно проходит — если, конечно, лёд не добрался до самого фиксатора. Но на капоте и багажнике, когда щели с кузовом заблокиро­ваны льдом, этот приём может и не сработать, а сильное физическое воздействие на ледяную «броню» чревато вмятинами. Не стоит также пытаться очистить от ледяной корки всю поверх­ность кузова, даже если она по мере прогрева авто­мобиля начинает подтаивать. Лако­красочное покрытие по твёрдости заметно уступает стёклам, и скребок может поцарапать краску.

Есть ещё одна рекомендация: заскочить на ближайшую автомойку, чтобы попросту смыть лед с кузова. Если уличная температура близка к нулевой, то можно восполь­зоваться даже уличной «само­мойкой». Но когда морозы крепче, водные процедуры лучше вообще исключить. Сильным давлением воды лёд можно сбить довольно быстро, но она и сама начнёт замерзать. При этом она попадёт на обода колёсных дисков, что скорее всего приведёт к дисбалансу и сильным вибрациям при езде. Кроме того, под напором вода может проникнуть в замки и замёрзнуть там – что чревато новым кругом разморажи­вания и попыток проникнуть в машину на следующее утро.

В случае с замками и ручками на помощь приходят аэрозоль­ные разморажи­ватели. Они предпочти­тельнее «народных средств», вроде тормозной жидкости. Та тоже в силах открыть замёрзшую дверь, однако эффект будет временным. Впослед­ствии гигро­скопичность «тормозухи» сыграет с вами злую шутку — замок замёрзнет снова. В качестве превентивной меры стоит применять специаль­ные смазки, вытесняющие из подвижных соединений влагу.

А если машина уже способна пере­двигаться, то самый разумный шаг — посетить тёплую подземную парковку, например, в торговом центре. Пока будете делать покупки, всё растает и откроется. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы бумажными салфетками убрать влагу с дверных проёмов и уплотнителей.

Как избежать оледенения автомобиля

Понятно, что лучший способ борьбы со льдом — это не попадать под ледяной дождь вовсе. Благо метео­рология становится всё более точной наукой и всё чаще может о нём предупредить. Стоит только заранее озаботиться поиском крыши, под которую можно спрятать автомобиль. Это может быть гараж — собственный или снятый на зиму, подземный или просто крытый паркинг. На дачном участке имеет смысл обустроить навес (только он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать снеговую или ледовую шапку).

Ещё одна профилактическая мера для тех регионов, где обледенения случаются регулярно, — оборудовать автомобиль предпусковым обогрева­телем типа Vebasto, системой дистанционного запуска двигателя или таймерным автозапуском. Ничего из пере­численного не даёт гарантий, что после ночного ледяного дождя вы утром увидите прогретый автомобиль совершенно свободным от ледяной корки, но отпереть и очистить окна будет несравнимо проще.

Итак, совсем коротко

Держите в домашнем хозяйстве в тепле запас стекло­омывающей жидкости и аэрозольные разморажи­ватели. А также прочные перчатки и специальный пластиковый скребок для льда (лучше несколько разных).

С тонкой наледью можно бороться при помощи пред­пускового обогревателя, дистанци­онного запуска двигателя или прогрева по таймеру.

С умеренной наледью можно справиться, если выполнен первый пункт и вас не поджимает время, потому что на разморозку понадобится до 30 минут.

Толстую наледь лучше вообще не трогать. Проще оставить автомобиль и вернуться к нему позже, когда потеплеет и он сам частично очистится ото льда. Или когда у вас будет больше свободного времени.

Не используйте для разморозки кислоты и соли, паяльные лампы и газовые горелки, кипяток и прочие экстремальные средства — испортите автомобиль.

Возьмите в привычку следить за прогнозами и оставлять автомобиль на период ледяных осадков под крышей платного паркинга или каким-либо надёжным навесом.

Очистка машины от льда на автомойке хорошо работает только при околонулевых температурах. В морозы можете получить ещё больше проблем.

Если автомобиль должен быть готов к поездке по принципу «всегда», а гаража нет, то арендуйте место в крытом паркинге. Кстати, первый пункт при этом всё равно не исключается. Не пригодится вам — пригодится товарищу.

mag.auto.ru