Чуждый элемент: почему Антона Долина уволили из «Вечернего Урганта»

Дата публикации: Вчера, 16:14 Просмотрено: 117

Кинокритик признался, что не сожалеет об этой утрате и даже не знает причин своего увольнения.



Известный российский кинокритик Антон Долин долго вел рубрику «Пойдем в кино, Оксана!» в шоу «Вечерний Ургант», а в сентябре покинул проект, причем не по своей воле.

Долин рассказал, что изначально не подходил по формату проекта. Например, еще на старте он сказал, что не будет шутить, рекламировать плохие фильмы, а одежду будет выбирать себе сам, отчего впоследствии неоднократно был объектом шуток ведущих.

Руководство Первого канала не объяснило причин, по которым было прекращено сотрудничество с кинокритиком.

«Если не въезжать в конкретные детали, то это простая история: я никогда им не подходил и в какой-то момент чаша терпения переполнилась», — считает Долин.

В интервью для YouTube-канала «вДудь» он пояснил, что слышал от других людей возможные причины своего увольнения.

Ничего не объяснили: как Долина выгнали из «Вечернего Урганта»

Некоторые говорят, что Константин Эрнст обиделся на рецензию на фильм «Союз спасения», которая вышла за полгода до этого.

«Это такая отложенная казнь», — рассказал Долин.

Сам Эрнст, впрочем, об этом не говорил, зато отмечал нелюбовь Долина к правительству и власти, а также его «чуждость Первому каналу».

«Это не было для меня венцом мечтаний... это парадоксальная часть моей жизни, такой и останется», — добавил Долин.

Две недели назад Иван Ургант едва не остался без своего соведущего Дмитрия Хрусталева. Он попал в больницу в критическом состоянии, но вскоре поправился и вернулся в шоу.

radiokp.ru