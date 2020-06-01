7 интересных фактов о капитал-шоу «Поле чудес»

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Россияне давно привыкли, что каждый пятничный вечер зрителей приветствует с телеэкранов Леонид Якубович — ведущий ставшего по-настоящему любимым семейным проектом капитал-шоу «Поле чудес». В 2020 году завоевавшей сердца простых людей передаче, участникам которой предлагается отгадывать слова, открывая скрытые буквы, исполнилось 30 лет. Об интересных фактах и любопытных секретах своеобразной телевикторины — в материале 24СМИ.

1. Самопал

Капитал-шоу «Поле чудес» появилось на отечественном телевидении благодаря случайному стечению обстоятельств. Наши журналисты в заграничной командировке увидели по телевизору американское шоу Wheel of Fortune и вдохновились идеей создать нечто подобное и для родного ТВ.

Была даже предпринята попытка приобрести легальную лицензию, но дистрибьютор King World Productions, к которому обратились журналисты с этим вопросом, оказался не заинтересован в совместной работе. Чем развязал энтузиастам руки — собрав в кучу не только уже упомянутое «Колесо фортуны», но и целый ряд других схожих зарубежных проектов, Анатолий Лысенко, Владислав Листьев и Алексей Мурмулев «родили» «Поле чудес».

2. Шоу-путешественник

Телезрители привыкли, что уже на протяжении 30 лет капитал-шоу «Поле чудес» выходит в эфир вечером по пятницам. Однако так было не всегда — передаче пришлось «погулять» по эфирной сетке. Сначала она выходила по четвергам. Потом сдвинулась на вторник. И только летом 91-го ситуация «устаканилась» — остановились на пятнице.

Передача в первые годы оказалась непоседливой. Это выражалось не только в «ползании» по сетке вещания, но и в выездных выпусках, снимавшихся за пределами студии. Так, в 1992 году съемки посвященной Испании передачи прошли в Барселоне. В 93-м «Поле чудес» оказалось на борту теплохода «Шота Руставели» во время средиземноморского круиза. В 94-м — в столице тогда еще дружественной Украины.

А в 2000 году в эфир выпустили африканский выпуск, снятый в соответствующем антураже и с темнокожими участниками. Однако тут организаторы схалтурили — никуда не поехали, а просто поменяли в студии декорации и «нагнали» студентов из РУДН.

3. Приятное чувство

Якубович говорит, что сам удивлен, что проект вот уже 30 лет не теряет популярности. Ведущий утверждает, что сам передачу не смотрит, но признается, что каждый раз, выходя на площадку и слыша извещающий о начале съемок «Мотор!», ощущает приятное чувство.

Однако Леонид Аркадьевич жалеет, что многие интересные моменты остаются за кадром: шутки и общение со зрительным залом, уговоры юных участников выступить со стихотворением или песней и тому подобные курьезные происшествия удаляет беспощадный монтаж.

4. Непреемственность поколений

В 2019 году в интернет попал ролик, в котором зрители «Поля чудес» собрались вокруг барабана, разбирая оставленные там «соленья и варенья». После чего пользователи соцсетей погнали волну негатива, ибо поведение гостей студии показалось им неприемлемым.

На это ведущий шоу ответил, что за десятилетия существования проекта вокруг него сложилось множество традиций, среди которых числится и такой обычай — зрители пробуют и забирают домашние заготовки участников. По словам Якубовича, это часть русского гостеприимства.

5. Юмор разработчиков

Капитал-шоу «Поле чудес» сразу полюбилось зрителям. В 1993 году свет увидела даже компьютерная игра по мотивам передачи, в которой пользователю предстояло составить конкуренцию в отгадывании слов персонажам советских мультфильмов. А при наличии сообразительности, эрудированности и везения даже выиграть приз — например, рулон туалетной бумаги или подтяжки для носков.

Причем создатель игрушки предлагал победителям обращаться в редакцию передачи «Поле чудес», указав настоящий ее адрес. Конечно, это была простая шутка. Но письма с требованием выслать выигранные круг для унитаза или расческу для усов сыпались на редакционных работников во впечатляющих количествах.

6. Чудо-хранилище

Музей капитал-шоу и в самом деле существует и хранит десятки тысяч экспонатов, подаренных некогда передаче. Если все эти презенты выстроить в одну линию, то последняя протянется от столицы России до самого Владивостока.

7. К праздникам

Помимо обыкновенных выпусков шоу, регулярно снимаются и праздничные, в которых вместо простых россиян принимают участие отечественные знаменитости: певцы, музыканты, режиссеры, актеры и даже политики. Традиция эта зародилась еще в самом начале существования капитал-шоу.

Праздничный выпуск, посвященный годовщине первого выхода телеигры, стал последним, который вел один из создателей проекта — Владислав Листьев, уступивший свое место у руля передачи Леониду Якубовичу. В тот раз в «Поле чудес» приняли участие звезды эстрады, кино, телевидения и театра: Александр Абдулов, Юрий Никулин, Зиновий Гердт, Леонид Ярмольник, Алла Пугачева и многие другие.

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