Михаил Ефремов вспомнил ДТП

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Признавшего вину актера просят приговорить к 11 годам заключения.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ



Гособвинение попросило 11 лет колонии для актера Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Сам подсудимый, ранее заявлявший, что не помнит обстоятельств происшедшего и поэтому не может признать вину, сегодня позицию изменил. Приговор огласят 8 сентября.

Сегодня в Пресненском суде столицы проходят прения по делу о ДТП со смертельным исходом, виновником которого правоохранительные органы считают актера Михаила Ефремова. Ему вменяется ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает в качестве наказания от пяти до 12 лет лишения свободы.

Еще до начала выступления прокурора подсудимый сделал заявление.

«Я признаю вину»,— сказал Михаил Ефремов.

Ранее актер утверждал в суде, что он попросту не помнит обстоятельств ДТП, поскольку в тот момент находился в состоянии сильного опьянения, а потому вину признать не может. А его адвокат Эльман Пашаев вызывал в суд свидетелей, показания которых ставили под сомнение тот факт, что в момент аварии за рулем джипа Михаила Ефремова находился сам актер. Впрочем, свидетелей со стороны обвинения, которые утверждали, что внедорожником управлял именно подсудимый, было больше.

Затем выступила представитель гособвинения. Она попросила признать актера виновным в полном объеме и приговорить к 11 годам колонии общего режима.

«Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества»,— сказала прокурор. Она отметила, что память господина Ефремова «избирательна».

«Он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе»,— отметила прокурор, добавив, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Прокурор отметила смягчающие обстоятельства — наличие у актера двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего. Она также предложила частично удовлетворить гражданский иск старшего сына погибшего в результате ДТП водителя-экспедитора Сергея Захарова, присудив тому 500 тыс. руб. (заявитель просил 7,5 млн руб.), за вычетом 200 тыс., которые актер ему уже перевел). Троим другим потерпевшим, также близким родственникам господина Захарова, прокурор просила присудить по одному рублю, как они и просили.

«Я понимаю, что я не прав во всем. Я признаю свою вину, я раскаиваюсь в том, что я сделал. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдешь на 11 лет на нары»,— заявил актер Михаил Ефремов в своем последнем слове.

Приговор актеру огласят 8 сентября.

Напомним, ДТП, виновником которого обвинение считает Михаила Ефремова, произошло вечером 8 июня этого года на Смоленской площади. Джип актера на скорости около 90 км/ч выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Ладой», которой управлял Сергей Захаров. От многочисленных тяжелых травм тот скончался в больнице на следующее утро.

kommersant.ru