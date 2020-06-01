«Эта дрянь реальна»: Никита Пресняков переболел COVID-19

Дата публикации: Вчера, 23:47 Просмотрено: 57

Никита Пресняков рассказал, как перенес инфекционное заболевание и заразил друзей.



Cын Владимира Преснякова поделился опытом заболевания COVID-19, подчеркнув, что делает это не ради «дурацкого хайпа». Никита рассказал об этом по просьбам друзей, чтобы убедить ковид-диссидентов в том, что «эта дрянь реальна». Он даже не представляет, где мог подцепить коронавирус, ведь строго соблюдал все меры безопасности.

Резкое ухудшение самочувствия Никита ощутил после вечеринки на даче с шашлыками. Под вечер у него начался сильный кашель и поднялась температура до 38 °C. Всю ночь артиста знобило, на утро температура составляла уже 39 °C. В ожидании результата анализов он начал лечить пневмонию антибиотиками. Вскоре температура тела пришла в норму, и Никита быстро пошел на поправку.

Он предупредил о заболевании друзей, с которыми отдыхал на даче, все они тоже переболели COVID-19. Просидев на карантине две недели, Пресняков получил два отрицательных результата теста.

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