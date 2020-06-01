Цымбалюк-Романовская потребовала от Джигарханяна оплатить ее крупный долг

Дата публикации: Сегодня, 08:52 Просмотрено: 136

Виталина отказалась возвращать деньги, которые брала на ремонт квартиры актера



Цымбалюк-Романовская оказалась в центре еще одного скандала. На этот раз она отказалась возвращать два миллиона рублей бизнесмену Юрию Растегину. Украинская пианистка уверена, что деньги, которые она заняла несколько лет назад, должна отдавать не только она.

Если ранее Виталина говорила Растегину, что копит средства, то сейчас ситуация изменилась. Цымбалюк-Романовская надеется, что ее экс-супруг поможет с оплатой долга. Девушка хочет, чтобы половину вернул Армен Джигарханян, потому что сумму она занимала на ремонт той квартиры, где сейчас проживает артист.

"Да, деньги брала, но отдавать не хочу. Я в тот момент была замужем", – процитировал бизнесмен пианистку в беседе с "Собеседником".

Судебные разбирательства, которые продолжаются уже несколько месяцев, вряд ли закончатся победой Цымбалюк-Романовской. По словам мужчины, у нее нет никаких аргументов.

Ранее Виталина отказалась просить прощения у Джигарханяна. Артистка пришла к выводу, что стыдиться ей нечего.

utro.ru



