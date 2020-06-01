МХАТ заменит Домогарова на Куценко после заявлений о "лжетеатре"

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Гоша Куценко заменит Александра Домогарова в спектакле "Сцены из супружеской жизни" во МХАТе. Такое заявление в театре сделали после того, как Домогаров назвал МХАТ "лжетеатром". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Московского Художественного академического театра имени Горького.

Ранее в спектакле Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" партнером его супруги Юлии Высоцкой был Домогаров. Теперь его заменит Куценко, который, как отмечается, очень органично смотрится в роли Ивана. Это стало понятно после первых репетиций, говорится в сообщении.

Напомним, в марте стало известно, что Домогаров со скандалом уходит из театра. Он назвал его "лжетеатром", а также заявил, что разрывает отношения с "верхом власти МХАТа". При этом на тот момент в театре заявляли, что никаких конфликтов с артистом у них не было.

Стоит отметить, что за последнее время это не единственный скандал с участием Домогарова. Так, после смертельного ДТП Михаила Ефремова в центре Москвы Домогаров бросился защищать коллегу. Он заявил, что отказывается выходить на сцену из-за развернувшейся травли Ефремова. После своей публикации Домогаров получил множество негативных комментариев.

ren.tv