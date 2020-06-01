Алла без «Кристины»: предприниматель отсудила бренд у Пугачевой

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Предпринимательница выиграла тяжбу против Пугачевой за бренд.

Предприниматель из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян через суд добилась частичного прекращения правовой охраны товарного знака «Кристина», зарегистрированного на народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Истица просила отменить регистрацию бренда лишь для товаров двух классов: хлебобулочно-кондитерских изделий и услуг заведений общественного питания.

В ходе онлайн-заседания суда по интеллектуальным правам, где рассматривался иск индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян к певице Алле Пугачевой, было принято решение удовлетворить требования истицы и частично прекратить правовую охрану товарного знака «Кристина», который принадлежит звезде.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела.

Мартиросян, чья компания занимается выпечкой и производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, направила свое заявление в суд Нового Уренгоя 4 марта, тогда же дело было зарегистрировано в картотеке судебных дел. Представители новоуренгойского суда подтверждали факт поступления иска сайту kp.ru, однако отказывались раскрывать суть претензий предпринимательницы.

В соответствии со справкой ЕГРЮЛ ИП Мартиросян является учредителем ООО «Кристина», которое находится в Новом Уренгое. Основной вид деятельности организации – рестораны, а также услуги по доставке продуктов питания. Во владении предпринимательницы находится сеть кондитерских.

По словам ее официального представителя, фирма Мартиросян начала процесс регистрации товарного знака «Кристина», однако столкнулась с проблемой – выяснилось, что его «застолбила» Алла Пугачева для 18 классов товаров и услуг.

Сообщалось, что у предпринимательницы был шанс на победу в случае, если народная артистка СССР не пользовалась брендом на протяжении более трех лет. В заявлении Мартиросян говорилось о просьбе отменить регистрацию товарного знака для товаров двух классов: хлебобулочных и кондитерских изделий, а также услуг кафе, кафетериев и ресторанов.

В разговоре с журналистами Мартиросян подчеркнула, что считает себя поклонницей творчества Пугачевой и хочет лишь улучшить условия ведения своего бизнеса.

«Я фанатка Аллы Борисовны, очень люблю ее и ее творчество», — пояснила женщина.

Представительница Пугачевой Елена Чупракова в разговоре с корреспондентом «Нового времени» отказалась комментировать решение суда.

«Мы ничего не комментируем, потому что точной информации у нас пока нет. За пару дней мы попробуем выяснить подробности и дать комментарий», — сказала она.

Кондитерский дом «Кристина» из Нового Уренгоя был основан в 2006 году, самой Мартиросян принадлежат два фирменных магазина, пишет РИА «Новости».

На имя Аллы Пугачевой зарегистрирован ряд торговых марок: «АБ», «Рождественские встречи», «Примадонна», «Мадам Брошкина», Alla Pugachova, журнал и радио «Алла».

Сообщается, что в последний раз срок действия исключительного права на товарный знак «Кристина» представители певицы продлевали в 2016 году сроком на десять лет. В соответствии с со ст. 1514 ГК Российской Федерации, для прекращения правовой охраны товарного знака необходимо установить факт его неиспользования или использования на товарах, которые не обладают едиными характеристиками.

Среди других классов товаров, на которые распространяется действие товарного знака Пугачевой – игрушки, одежда, посуда, а также фармацевтические средства.

gazeta.ru