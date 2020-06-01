Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами

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Журнал Forbes составил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса, имеющих самые высокие доходы на 2020 год.

Первое место в списке издания занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. За ним следуют певцы Егор Крид и Дима Билан. Их доходы, по оценке Forbes, составляют 6,9 миллиона долларов и 6,8 миллиона долларов соответственно.

Четвертую строчку рейтинга занял рэп-исполнитель Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) с доходом в 6,6 миллиона долларов. На пятом месте расположился певец Филипп Киркоров также с доходом в 6,6 миллиона долларов, а на шестом — певица Полина Гагарина. По данным издания, артистка заработала 6,4 миллиона долларов.

На седьмом месте — группа "Би-2" с доходом в шесть миллионов долларов. Далее следует Григорий Лепс (его доход, по оценкам издания, составляет 5,3 миллиона долларов) и Тимати (Тимур Юнусов). Первую десятку замыкает телеведущий Иван Ургант. Forbes оценил доходы Тимати и Урганта в 5,1 миллиона долларов.

Также в список вошли музыкант Сергей Жуков ("Руки вверх!"), певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, юморист и певец Александр Ревва, актер и шоумен Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, телеведущий Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт).

Forbes отметил, что доходы всех лиц из составленного списка были бы выше в среднем на 12,5 процента, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий. Он был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Доходы звезд считались за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля нынешнего года.

RIA.RU