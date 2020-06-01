Сотни миллионов просмотров: Little Big побили рекорд «Евровидения»

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Клип «Uno» Little Big стал самым просматриваемым на канале «Евровидения»

Клип на песню «Uno» группы Little Big побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения». Его посмотрели свыше 138 млн раз. Предыдущий рекорд принадлежал лауреатке конкурса, израильтянке Нетте с видео на песню «Toy», вышедшем в 2018 году, — у него 134 млн просмотров.

С композицией «Uno» Little Big должны были отправиться на «Евровидение», но из-за пандемии конкурс в 2020 году решили не проводить. Судя по количеству лайков (2,4 млн) и дизлайков (189 тыс.), у группы были все шансы одержать победу. При этом число просмотров клипа продолжает расти. На сайте «Евровидения» уверены, что к концу года видео вполне может набрать более 150 миллионов просмотров.

Помимо Little Big, в пятерке самых популярных видео от участников «Евровидения», которые не смогли выступить на конкурсе в этом году, также оказались клипы «Satelite» Лены Майер-Ландрут из Германии — 64 млн просмотров, «Alle Ola Ol» Джесси Матадора из Франции — 61 млн просмотров, а также «Euphoria» певицы Loreen из Швеции — 41 млн просмотров.

Из-за отмены конкурса всем участникам пришлось представить зрителям свои песни в специальном несостязательном онлайн-шоу «Евровидение: Европа зажигает свет» («Eurovision: Europe Shine A Light»), где песни прозвучали в укороченном формате. В начале мероприятия, транслировавшегося не только в YouTube, но и на телеканалах 46 стран-участниц, исполнители обращались к зрителям, после чего показывали отрывки из своих клипов на песни из конкурсной программы.

В июне другой клип Little Big — «Go Bananas» — выиграл немецкую национальную премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трешовое видео».

За победу в номинации боролись немецкая группа Die Atzen с клипом на песню «Ballern» и южнокорейский коллектив Balming Tiger с роликом «Kolo Kolo». Кроме того, видео «Go Bananas» заняло третье место как лучшее музыкальное видео.

Клип «Go Bananas» был опубликован на YouTube 15 ноября и стал четвертым роликом Little Big, преодолевшим отметку в 100 млн просмотров. За шесть часов с момента размещения на платформе видео собрало первый миллион просмотров, за десять часов его посмотрели 2 млн человек, а за первые сутки — более 3,3 млн пользователей. Зрители сравнили клип с главным хитом Little Big «Skibidi», набравшим уже 418 млн просмотров.

В 2021-м «Евровидение» также состоится в Роттердаме, однако еще неизвестно, примет ли в нем участие Little Big. Если группа снова будет утверждена в качестве представителя России, ей нужно будет написать новую песню. Согласно правилам конкурса, к участию допускаются только композиции, записанные не ранее сентября года, предшествующего проведению конкурса.

gazeta.ru