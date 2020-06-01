Кому нужны детские умные часы и как их выбрать?

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Новых гаджетов все больше, и далеко не всегда понятно, нужны ли они. С детскими умными часами ответ на этот вопрос прост: если у вас есть ребенок, они вам нужны. Оставаясь на связи 24/7, вы будете спокойны за его безопасность и никогда не потеряете его из виду. Дети, в свою очередь, найдут много приятных и полезных функций в новом аксессуаре.

Как же выбрать то, что нужно? Вот 5 простых правил:

1. Наличие геолокации.

Пожалуй, самая важная функция детских часов – геолокация. Она работает с помощью GPS-модуля. После простой настройки в приложении вы в любой момент сможете узнать, где находится ваш ребенок. Вам придет уведомление, если он вышел за границы безопасной территории, снял или выключил часы.

2. Поддержка SIM-карты.

Чтобы быть на связи, в часах должна быть поддержка SIM-карт. Тогда вы сможете звонить друг другу и обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями. В некоторых моделях есть даже видеозвонки! Смарт-часы поддерживают ограниченное число номеров, так что входящие от неизвестных абонентов будут блокироваться. Отдельно стоит упомянуть о кнопке SOS. При ее нажатии часы совершают звонок на выбранный номер. А опция аудиомониторинга (тихий звонок) позволяет совершить скрытый звонок и услышать, что происходит вокруг ребенка, не отвлекая его.

3. Емкость аккумулятора.

Особое внимание стоит обратить на емкость аккумулятора и время автономной работы. Естественно, чем больше – тем лучше. 3–4 дня на одном заряде – это хороший показатель.

4. Прочность корпуса.

Вряд ли дети будут так же бережно относится к своим часам, как вы – к новому смартфону, поэтому выбирайте модели, у которых водонепроницаемый и прочный корпус.

5. Красивый дизайн.

Ребенок будет с удовольствием носить часы, если они красивые и удобные. Лучше, если он сам выберет дизайн по своему вкусу и сможет примерить их перед покупкой. Эргономичная посадка и комфортный ремешок из качественного материала – это тоже важно.

Смарт-часы сильно различаются по функционалу в зависимости от возраста, на который они ориентированы. В моделях для малышей от 3 лет предусмотрены только базовые функции геолокации и связи. Детям постарше уже есть из чего выбирать. В их часах большое количество функций:

Органайзер. В него входят календарь, будильник, калькулятор и другие приложения.

Камера. Не самого высокого качества, но достаточная для видеозвонков.

Плеер. Если ребенок любит музыку, он это оценит.

Мониторинг физических данных. Шагомер и измерение пульса пригодятся для спортивных занятий.

Игры. Обычно это развивающие и обучающие приложения.

Голосовой помощник. Всегда сможет подсказать ответы на возникающие вопросы.

Теперь вы точно знаете, какие часы выбрать для ребенка!

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