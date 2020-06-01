Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

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Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Известно, что Ирина жила в гражданском браке с Захаровым, из-за чего ее не признали потерпевшей по делу. Теперь она не вправе требовать компенсацию. «Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница», — рассуждает адвокат.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.





gazeta.ru