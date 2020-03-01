Пиво, солнце и свежий воздух: как проходит самоизоляция Элджея и Насти Ивлеевой

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Вот уже почти месяц 29-летняя Настя Ивлеева и ее 25-летний супруг Элджей соблюдают режим самоизоляции — на карантин влюбленные сели сразу же после своего возвращения из путешествия по Амстердаму, сообщает spletnik.ru

В обычные дни у супругов не получается проводить друг с другом много времени из-за напряженных рабочих графиков, поэтому теперь у них наконец появилась возможность вдоволь насладиться всеми радостями семейной жизни.

Недавно Настя Ивлеева опубликовала в инстаграме новую серию снимков, на которых показала, как они с Лешей (Алексей Узенюк — настоящее имя Элджея. — Прим. ред.) проводят время на карантине. Сегодня температура в Москве и области достигла +15 градусов, и влюбленные не упустили возможности погреться под первыми лучами весеннего солнца и подышать свежим воздухом. С бокалами холодного пива они удобно устроились во дворе собственного дома и запечатлели этот момент на фото.

Весна

— немногословно подписала новую серию кадров с мужем Ивлеева.

