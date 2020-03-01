«Готов быть мальчиком для битья!» Малахов ответил на обвинения Лещенко

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Андрей Малахов ответил на обвинения Льва Лещенко, который ранее заявил, что нарушил режим самоизоляции из-за настойчивой просьбы телеведущего прийти на эфир программы. Андрей сказал, что готов принять любую версию, лишь бы Лещенко был спокоен и здоров, сообщает 7days.ru

«Я так уважаю народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75-летию со Дня Победы и петь со всей страной свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в Театр Армии. Пусть я буду виноват во всём. Здоровья Ему и его супруге», — прокомментировал Малахов.