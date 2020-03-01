Окрошка«Готов быть мальчиком для битья!» Малахов ответил на обвинения Лещенко
Дата публикации: Сегодня, 15:42 Просмотрено: 101
Андрей Малахов ответил на обвинения Льва Лещенко, который ранее заявил, что нарушил режим самоизоляции из-за настойчивой просьбы телеведущего прийти на эфир программы. Андрей сказал, что готов принять любую версию, лишь бы Лещенко был спокоен и здоров, сообщает 7days.ru
«Я так уважаю народного артиста Льва Лещенко, которому нужно быть в отличной форме к 75-летию со Дня Победы и петь со всей страной свой главный хит, что готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст. Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в Театр Армии. Пусть я буду виноват во всём. Здоровья Ему и его супруге», — прокомментировал Малахов.
Практически одновременно с этим негативно по отношению к телеведущему высказался Сергей Жигунов. «Вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию поговорить о коронавирусе. В ответ на вопрос «А как же самоизоляция?» пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том что он трус. Коллеги, я понимаю, что все мы считаем, что наше дело самое нужное.
Но поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно заражённых людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности.
Я понимаю, что ваш жанр не подразумевает использования современных технологий и серьёзных умственных затрат, однако, право, попробуйте все же освоить Интернет. Желаю вам творческих успехов», — написал актер в личном микроблоге.