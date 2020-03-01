Марина Кравец впервые стала мамой

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Сегодня Марина Кравец стала мамой. У артистки родилась дочь. Об этом она сама сообщила в личном микроблоге, отметив, что все случилось неожиданно для нее и ее мужа. Малышка и мама чувствуют себя хорошо, новорожденная родилась крепкой и здоровой, сообщает 7days.ru



«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас, — улыбается Марина. — Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. «Время-то ещё будет!» — думали мы. В итоге стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга!»

Марина давно мечтала о рождении первенца. «Когда мы обсуждали этот вопрос с мужем, решили, что хотели бы не меньше двоих детей. У него есть сестра, у меня два старших брата. Когда есть такой бэкграунд, хочется, чтобы и наши дети росли в большой семье. Я знаю, насколько это весело. Мне повезло быть младшей, и это классно — ощущать себя под защитой двух старших любящих мужчин», — рассказывала Кравец. В 2013 году она, напомним, вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым познакомилась ещё будучи студенткой. Супруги не выставляют личную жизнь напоказ, но время от времени публикуют в Сети совместные фото.