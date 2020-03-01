Альбина Джанабаева в свой день рождения сделала лучший подарок Меладзе

Дата публикации: Сегодня, 15:27 Просмотрено: 98

Сегодня Альбине Джанабаевой исполнился 41 год.

Певица опубликовала эффектное фото в облегающем красном купальнике, на красных шпильках и с красной помадой. Поклонники пришли в шок от снимка звезды — она выглядит лет на 15 моложе своего возраста, сообщает 7days.ru

«Вы ведьма! Как вам удалось так сохраниться?», «Лучший подарок мужу — жена в такой прекрасной форме. Фигура идеальная!», «Валерию Меладзе можно только позавидовать», — прокомментировали поклонники.

Из-за того, что Джанабаева так прекрасно выглядит, у нее даже случилась неприятность несколько месяцев назад, когда певица с детьми отправилась отдыхать.

Отпуск начался с проблемы. Певицу чуть было не задержали на границе. И все из-за паспорта и реального возраста Альбины.

«На пограничном контроле сотрудник, глядя в мой паспорт, спросил: «сколько вам полных лет?» Я растерялась, если честно, и даже напряглась. Обычно детей могут спросить, сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей, а тут.... В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому, и что реальность не совпадает с паспортными данными», — поделилась Джанабаева.