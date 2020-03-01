Заворотнюк лично обратилась к семье Стаса Михайлова

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Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с друзьями. Накануне у актрисы был день рождения и она получила сотни трогательных поздравлений. Некоторым удалось передать пожелания артистке лично, сообщает 7days.ru

Как выяснилось, больше всего Анастасию тронул сюрприз от семьи Стаса Михайлова. Как именно певец поздравил актрису не известно, однако она выразила ему отдельную благодарность:

«Инна, спасибо огромное Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя!»

А накануне группа поддержки Заворотнюк выпустила большое заявление о борьбе актрисы с тяжелой болезнью. В нём были сказаны слова благодарности врачам, которые сражаются за её выздоровление. Кстати, вопреки слухам о том, что мужа Анастасии — Петра Чернышева появилась любовница, родные актрисы подчеркнули, что фигурист круглосуточно находится рядом с супругой. «Каждая маленькая победа на этом пути — их общая. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты», — говорится в заявлении. Близкие Анастасии уверены, что актриса сможет победить тяжёлый недуг и скоро вернётся к прежней жизни.