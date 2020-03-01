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ОкрошкаЗаворотнюк лично обратилась к семье Стаса Михайлова

Дата публикации: Сегодня, 15:18 Просмотрено: 145

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с друзьями. Накануне у актрисы был день рождения и она получила сотни трогательных поздравлений. Некоторым удалось передать пожелания артистке лично, сообщает 7days.ru

Заворотнюк лично обратилась к семье Стаса Михайлова

Как выяснилось, больше всего Анастасию тронул сюрприз от семьи Стаса Михайлова. Как именно певец поздравил актрису не известно, однако она выразила ему отдельную благодарность:

«Инна, спасибо огромное Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя!»

А накануне группа поддержки Заворотнюк выпустила большое заявление о борьбе актрисы с тяжелой болезнью. В нём были сказаны слова благодарности врачам, которые сражаются за её выздоровление. Кстати, вопреки слухам о том, что мужа Анастасии — Петра Чернышева появилась любовница, родные актрисы подчеркнули, что фигурист круглосуточно находится рядом с супругой. «Каждая маленькая победа на этом пути — их общая. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты», — говорится в заявлении. Близкие Анастасии уверены, что актриса сможет победить тяжёлый недуг и скоро вернётся к прежней жизни.

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