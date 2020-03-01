Селене Гомес поставили диагноз в психиатрической больнице

Дата публикации: Сегодня, 15:07 Просмотрено: 151

Селена Гомес поделилась неожиданным откровением о том, что больна. 27-летней певице поставлен диагноз: «биполярное расстройство». Исполнительница лично рассказала об обнаруженном у неё расстройстве психики, сообщает 7days.ru

«Недавно я посетила одну из лучших психиатрических больниц в Америке. После многих лет, проходя через множество разных вещей, я поняла, что у меня было биполярное расстройство. И когда я узнала больше информации, это действительно помогло мне. Это не пугает меня, ведь я знаю, что это», — цитирует Селену Fox News.

В сентябре 2017 года Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Певица легла под нож хирурга из-за тяжелого аутоиммунного заболевания, обнаруженного у неё за два года до этого. Проблемы со здоровьем привели к паузе в карьере певицы, но потом она возобновила концертную деятельность. Говорят, что болезнь проявилась у Селены на фоне сильного стресса из-за расставания с Джастином Бибером. А эти переживания, как теперь стало известно, могли быть вызваны биполярным расстройством. Похоже, что Гомес, наконец, нашла причины своих страданий — и это не любовь к бывшему, а проблемы с психикой.