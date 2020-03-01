Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

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44-летний Владимир Кристовский и его супруга Ольга Пилевская снова стали родителями. Малышка стала шестым ребенком для лидера группы Uma2rman и вторым для его жены, сообщает spletnik.ru

Привет всем! У нас снова праздник! У нас прибавление! В 15.09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счету. Назвали Тея. А всего, значит, 6 детей теперь у меня. Кто бы мне сказал, не поверил бы не за что. Мама чувствует себя хорошо,

— написал счастливый отец в инстаграме.



В начале февраля Ольга рассказала, что пытается представить, как изменится их с мужем жизнь после появления на свет еще одного ребенка. Только сейчас начинаю понимать, что скоро к нам троим будет плюс один. Хочу прямо каждый день об этом думать до, чтобы не шокироваться после. Прошлый раз Вовка просто меня спасал и научал жизни втроем! Он не спал со мной и качал Федьку, показывал, как кормить, развлекать, мыть, куда ездить и как всем вместе жить вообще. Он просто ангельский отец, если честно! — признавалась она. У Владимира Кристовского четыре дочери от первой жены Валерии Римской, с которой он был в браке в течение 18 лет. В 2013 году они развелись. Певец начал встречаться с актрисой Ольгой Пилевской. В сентябре 2014 года пара официально узаконила свои отношения. В 2016 году у них родился первенец — сын Федор.



