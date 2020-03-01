Линдси Лохан выпустит новую песню впервые за 12 лет

Дата публикации: Вчера, 13:33 Просмотрено: 142

33-летняя Линдси Лохан готовится к возвращению в шоу-бизнес! Актриса и певица собирается выпустить новую песню — впервые за 12 лет. Тизером сингла под названием Back to Me она несколько часов назад поделилась в инстаграме, сообщает spletnik.ru

"Эта песня о том, как заново открыть и принять себя, отгородиться от шума, двигаться вперед и позволить прошлому уйти. Жить в настоящем!", — анонсировала песню звезда и добавила, что ее релиз состоится уже в эту пятницу.

Этот тизер предварял другой видеоролик, который Лохан опубликовала день назад. В нем были показаны отрывки из ее жизни за последние несколько лет, включая ее известный зажигательный танец на острове Миконос в Греции, где она снимала реалити-шоу. При этом все предыдущие ее публикации были удалены.

Стоит сказать, что Лохан уже давно не заявляла о себе ни как актриса, ни как певица. Ее последний сингл, Bossy, вышел в 2008 году, а свою последнюю пластинку, альбом A More Little Personal, звезда представила в 2005 году.

На экране актрису поклонники увидели в прошлом году после шестилетнего перерыва — Лохан снялась в фильме "Среди теней" (Among the Shadows), однако картина получила отрицаительные отзывы и низкие рейтинги.

Впрочем, личная жизнь звезды пока, кажется, куда более насыщенная, нежели ее профессиональная карьера, и вызывает у ее поклонников большой интерес. Сейчас сердце Линдси, если верить ей самой, несвободно — предполагаемого бойфренда звезды зовут Бадер Шаммас.



