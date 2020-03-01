Ким Кардашьян рассказала про изоляцию с четырьмя детьми: "Мне приходится заниматься стиркой и готовить!"

Дата публикации: Вчера, 13:23 Просмотрено: 164

Вчера вечером 39-летняя Ким Кардашьян стала героиней нового выпуска онлайн-шоу The View. В беседе с Вупи Голдберг и другими ведущими звезда реалити рассказала, почему больше не хочет заводить еще одного ребенка, сообщает spletnik.ru

Оказывается, все дело в изоляции, связанной с коронавирусом. Последние несколько недель она проводит все время дома с супругом Канье Уэстом и детьми: шестилетней Норт, четырехлетним Сейнтом, двухлетней Чикаго и 10-месячным Псалмом.



Сейчас, находясь дома с четырьмя детьми, я поняла, что не хочу еще одного малыша. Это действительно сложно. Это действительно тяжело. Мне нравится все это семейное воссоединение, мы вместе гуляем, смотрим фильмы. Я показала детям многие картины 1980-х, такие как "Гарри и Хендерсоны", например. Обычно они такое не смотрят,— сказала она.Но мне приходится заниматься стиркой и готовить. К счастью, у детей начались весенние каникулы. Быть их преподавателем... Я по-другому посмотрела на учителей, которые занимаются с детьми на дому. Их труд достоин уважения! Очень трудно все это совмещать. Тебе нужно отодвинуть себя на второй план и полностью сосредоточиться на детях,— добавила Ким.