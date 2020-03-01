Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной Кореи в разгар эпидемии коронавируса

Дата публикации: Вчера, 13:12 Просмотрено: 155

Из-за пандемии коронавируса закрылись многие школы и университеты по всему миру, так что школьники и студенты теперь ждут снятия карантина для возвращения к нормальной учебе, сообщает spletnik.ru

Ждет этого и 18-летний Мэддокс Джоли-Питт, которому эпидемия COVID-19 помешала окончить первый курс в южнокорейском университете Енсе, где он учится на факультете биоинженерии. Недавно приемный сын 44-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта вернулся из Южной Кореи в США, чтобы переждать пандемию вместе с мамой, братьями и сестрами. В недавнем интервью популярному южнокорейскому изданию DongA Daily Джоли рассказала, что ее сын вернется в Сеул, как только откроются университеты.

Мэддокс не будет никуда переводиться, он вернется к учебе в своем университете, когда все уладится и эпидемия пройдет. Я счастлива, что он выбрал именно этот университет. У нашей семьи появилась возможность еще лучше узнать Южную Корею вместе с Мэддоксом,— сказала актриса.