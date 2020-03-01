Музей идет к вам: в сети пародируют известные картины, чтобы не скучать на карантине

Из-за распространения коронавируса в некоторых регионах страны ввели режим самоизоляции. С закрытием кино, ресторанов и музеев общественная жизнь замерла, а люди вынуждены искать развлечений в домашних условиях, сообщает spletnik.ru

За это время вышло немало подборок о том, чем же заняться дома и какие онлайн-трансляции сериалов и спектаклей нельзя пропустить. Но теперь с уверенностью можно сказать — люди явно освоились в новых условиях жизни, а уровень креативности в заточении у многих только повысился.

Так, несколько дней назад один из пользователей Twitter под ником Парень из Чебоксар запустил флешмоб #музейидетквам, в котором призвал своих подписчиков не скучать по выставкам и музеям, а устроить их у себя дома своими силами.

Суть флешмоба — сделать в домашних условиях фотокопию какой-нибудь известной картины. Сам автор пожелал повторить полотно Андреа Мантеньи "Святой Себастьян", ну а вскоре к нему охотно присоединились и другие пользователи сети.