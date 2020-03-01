Принц Чарльз заплатит 2,5 миллиона долларов за безопасность принца Гарри и Меган Маркл в США

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35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл, с сегодняшнего дня официально "ушедшие в отставку", успели переехать в США из Канады до закрытия границ из-за пандемии коронавируса, сообщает spletnik.ru

Их переезд с сыном Арчи в Лос-Анджелес вызвал дипломатический конфликт: американский президент Дональд Трамп отказался обеспечивать их безопасность за счет государственной казны: по его словам, они должны платить за себя сами. Однако пока эти расходы, судя по всему, ложатся на плечи 71-летнего принца Чарльза.

Принц Чарльз согласился выплатить Меган и Гарри около 2,5 миллиона долларов в частном порядке. Однако принц Уэльский не сможет финансировать их бесконечно,



— рассказал прессе инсайдер, признавший, что доход от недвижимого имущества принца Чарльза составляет около 26 миллионов долларов в год.

Траты на безопасное проживание герцога и герцогини Сассекских, вероятно, будут немалые, так как британские полицейские не могут носить оружие в США, а это означает, что Меган и Гарри придется нанять частных охранников. По сообщениям Daily Mail, супруги уже подыскали себе телохранителей, которые раньше отвечали за безопасность Анджелины Джоли и Брэда Питта. Букингемский дворец отказывается комментировать тему расходов пары.

В будущем Меган и Гарри придется рассчитывать лишь на себя: финансовая независимость от Великобритании была одним из условий "Мегзита". Впрочем, пара и не отказывается от этого, планируя зарабатывать деньги самостоятельно.