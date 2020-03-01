Самойлова И Джиган не собираются продавать элитный дом

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Недавно по Сети стало распространяться сообщение о том, что Джиган и Оксана Самойлова выставили на продажу роскошный особняк в закрытом поселке Шато Соверен. По некоторым данным, его стоимость оценивается в 140 миллионов рублей, а куплен он был за 199 миллионов в 2019 году — пара искала недвижимость два года, сообщает www.womanhit.ru

Объявление о продаже особняка якобы появилось на сайте агентства элитной недвижимости и немало расстроило фанатов звездной пары — ведь продажа жилища может означать скорый развод и раздел совместно нажитого имущества.

Однако журналистам kp.ru удалось выяснить, что избавляться от дома рэпер и его избранница вовсе не собираются. «Объект продан чуть больше года назад, там благополучно проживает семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Видимо, не отслеживают актуальность информации. Этот дом точно не продается, объявление старое», — рассказал агент по продаже элитной недвижимости в Подмосковье.