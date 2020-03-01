Ирина Шейк была замечена с экс-бойфрендом Хайли Клум

Дата публикации: Вчера, 19:24 Просмотрено: 661

Через десять месяцев после расставания с Брэдли Купером 34-летняя Ирина Шейк обратила внимание на 33-летнего арт-дилера Вито Шнабеля. Пару недавно заметили гуляющими вместе по улицам Нью-Йорка. Есть вероятность, что они ходили в магазин за покупками, сообщает www.womanhit.ru

По некоторым данным, они вели себя чересчур беспечно в условия объявленной по миру пандемии коронавируса — сняли защитные маски, были без перчаток, не сохраняли дистанцию, пишет dailymail.co.uk. По правилам, установленным сейчас в вышеупомянутом городе, ходить рядом могут только люди, проживающие вместе.

Пока достоверно не известно, насколько близкие у них отношения. Как бы то ни было, после вылазки Шейк заглянула в гости к Вито — мужчина живет на Манхэттене.

Напомним, что с 2014 по 2017 год Шнабель встречался с моделью Хайди Клум, после этого — с актрисой Эмбер Херд, а также с Деми Мур и Дакотой Джонсон. Что и говорить, за миллионером закрепилась репутация голливудского ловеласа.



