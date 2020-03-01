Скончался звезда «Санта-Барбарры» Джон Каллахан

Дата публикации: Вчера, 19:20 Просмотрено: 737

В Калифорнии ушел из жизни знаменитый американский артист Джон Каллахан. Ему было 66 лет. Утверждается, что причиной случившегося стал инсульт. О трагедии сообщила его бывшая жена Эва ЛаРю. Женщина написала о случившемся в социальных сетях. У экс-супругов есть совместный ребенок Кая. Дочь актеры воспитывали вместе, сообщает www.womanhit.ru

Эва написала, что их с дочерью сердца разбиты, и извинилась перед подписчиками за беспорядок в своих мыслях. «Глубина любви определяется лишь с наступлением часа разлуки. Наши сердца разбиты. Спасибо тебе большое за всю любовь и поддержку. Ты никогда не узнаешь, насколько это было важно для нас», — сетует ЛаРю на личной странице «Инстаграма».

Напомним, что Каллахан прославился благодаря картинам «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство», «Комната Марвина», «Крученый город», «Детектив Раш», «Дни нашей жизни» и «Акулы на свободе». Он также играл в популярных телесериалах «Санта-Барбара» и «Все мои дети».



