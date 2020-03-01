Молодой отец Петросян стал прадедушкой

Дата публикации: Вчера, 19:10 Просмотрено: 230

Дочь Евгения Петросяна Викторина недавно стала бабушкой — юморист стал отцом и прадедом практически одновременно. Но, к сожалению, она до сих пор не может сообщить сатирику о радостном событии. Сейчас они практически не общаются из-за того, что женщина встала на сторону его бывшей жены Елены Степаненко.

Уже много лет наследница знаменитости живет в Америке вместе с сыновьями Андреем и Марком. Недавно она прибыла в Москву, чтобы пообщаться с отцом, но из-за семейных конфликтов нормального диалога так и не вышло. Викторина остановилась в одной из квартир Степаненко. Когда она захотела отправиться домой, границы закрыли из-за пандемии коронавируса.





«Викторина в шоке: она не понимает, когда теперь вернется в США. А там у нее много дел: бизнес, плюс большая семья. Не так давно она стала бабушкой — у одного из ее детей родился ребенок», — цитирует sobesednik.ru ее подругу.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что у 74-летнего Евгения Вагановича и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился сын. Малыша выносила суррогатная мама, а пополнение в семье юмориста до сих пор не подтверждено официально. Дочь артиста узнала о радостном событии от Степаненко, вот с новой пассией звездного папы женщина так и не сумела найти общий язык.





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