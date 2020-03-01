Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Дата публикации: Вчера, 20:30 Просмотрено: 131

Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

"Он переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку", - сказал Винокур.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии.

24 марта Лещенко с супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. На следующий день его перевели в реанимацию.





INTERFAX.RU