Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

ОкрошкаЗаразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку
Дата публикации: Вчера, 20:30 Просмотрено: 131
Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
"Он переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку", - сказал Винокур.
Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии.
24 марта Лещенко с супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. На следующий день его перевели в реанимацию.
INTERFAX.RU