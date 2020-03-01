Дата публикации: Вчера, 15:13 Просмотрено: 186

Лолита Милявская регулярно выкладывает свои фотографии в Instagram. На последних фото в её фигуре заметны изменения. Оказывается, за последний месяц певице удалось сбросить 20 кг веса. Такое преображение наступило сразу же после развода с Дмитрием Ивановым. В сегодняшней статье попытаемся разобраться в причинах похудения Лолиты, сообщает customs.news





Недавно актриса призналась, что такое изменение произошло само по себе. Она не сидела на диетах, не пыталась похудеть специально.

В сентябре 2019 года Лолита заявила на всю страну, что она разводится со своим пятым супругом. Брак с Дмитрием продлился восемь лет. Пара разъехалась ещё до официального развода.

Как похудела 55-летняя певица Лолита на 20 кг?

Причиной сильного похудения стал стресс, который певица испытала после разрыва с Ивановым. Переживанием Лолиты не было предела. Находясь в Болгарии, она страдала от сильной жары. Возможно и этот фактор сказался на здоровье российской знаменитости.



Мнение Милявской

Сама Лолита рассказала, что её пришлось обратиться за помощью к эндокринологу. У неё были большие проблемы с кровью. На основании анализов, которые сдала женщина, было назначено соответствующее лечение.

Далее со слов Милявской:

«Я две недели пролежала в больнице. При выписке мне прописали специальные препараты, которые я пью до сих пор. Сказали, какую еду можно, а какую нельзя».

Однако так будет не всегда. Опытные врачи заявляют: когда у Лолиты восстановятся нервы, она вновь начнёт есть. И причём в несколько раз больше, чем до этого. Актриса наберёт вес также быстро, как и потеряла его.



Поклонники Лолиты поддерживают. Они выразили много приятных слов в комментариях на её страничке. Всяческим образом подбадривают её. Говорят, что жизнь продолжается, несмотря на все неприятности и трудности. Вскоре жизнь наладится. Остаётся только дождаться.В настоящее время певица ведёт здоровый образ жизни. Она полностью отказалась от алкоголя и сигарет. Занимается спортом. Правильно питание позволяет Милявской выглядеть привлекательно в свои 55 лет.