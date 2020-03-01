Эмбер Хёрд проиграла Джонни Деппу в суде

Дата публикации: Вчера, 14:30 Просмотрено: 141

Эмбер Хёрд потерпела поражение в суде Вирджинии по иску о клевете, который против неё подал Джонни Депп. Актёр имеет шанс получить 50 миллионов долларов в качестве компенсации, сообщает www.film.ru



Решение было вынесено на основании колонки Хёрд в газете The Washington Post (декабрь 2018 года). Та пыталась доказатьчто подверглась домашнему насилию, однако суд счёл аргументы недостаточно сильными и позволил Деппу продолжать отстаивать честь своего имени.

Пара познакомилась на съёмках «Ромового дневника» в 2011 году и рассталась в 2016-м. Спустя некоторое время после развода Хёрд обвинила Деппа в домашнем насилии. Депп утверждал, что все слова Хёрд — сплошная мистификация, которая стоила ему карьеры и роли в «Пиратах Карибского моря».

Недавно за Деппа вступились его бывшие спутницы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, которые опровергли все возможные аргументы Хёрд о насилии, отметив исключительную галантность и заботливость Деппа в отношениях.



