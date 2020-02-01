Том Холланд подтвердил переговоры о римейке "Назад в будущее"

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Популярный британский актер Том Холланд действительно участвовал в переговорах по поводу съемок новой версии фантастического фильма "Назад в будущее". Эту информацию подтвердил он сам в беседе с корреспондентами радиостанции BBC Radio 1, сообщает kinonews.ru.

Фото: кадр из фильма.

"Я бы соврал, если бы утверждал, что подобных разговоров о создании римейка не было в прошлом. Но это фильм лучший их тех, что были сделаны, или один из лучших, и его практически невозможно превзойти. Конечно, если Роберт Дауни мл. захочет переснять одну из сцен, которую кто-то за нас уже сделал с помощью технологии Deep Fake, и вложить в этом свои средства, а их у него немало, то я буду готов воссоздать ее за определенную плату. Думаю, что обсужу с ним это, и мы посмотрим, сможем ли мы это сделать", - прокомментировал он.

Том Холланд также уточнил съемочный график фильма "Неизведанное: Удача Дрейка". По словам актера, съемки должны "стартовать в течение четырех недель" в Лос-Анджелесе. "Я прочитал сценарий только сегодня утром. Это будет очень и очень забавный фильм", - добавил он.

Напомним, что ранее студия Sony Pictures перенесла премьеру фильма по мотивам серии игр с декабря 2020 года на март 2021 года.



