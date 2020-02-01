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ОкрошкаАль Пачино против нацистов: Вышел новый трейлер сериала «Охотники»

Дата публикации: Вчера, 16:37 Просмотрено: 95

В Сети появился второй трейлер сериала «Охотники», в котором Аль Пачино вернулся на телевидение, чтобы охотиться на нацистов, сообщает film.ru.

Также в сериале появятся Логан Лерман, Джош Рэднор, Дилан Бэйкер, Джинни Берлин и др. Одним из продюсеров выступил Джордан Пил («Мы», «Прочь»), а режиссёром выступил Альфонсо Гомес-Рехон («Война токов»).


По сюжету сериала, в конце 1970-х в Нью-Йорке начинает орудовать банда охотников на нацистов. Главным героям становится известно, что сотни бывших высокопоставленных нацистских офицеров живут среди обычных людей и замышлают создание в США Четвёртого рейха. Тогда они и начинают свою жестокую охоту, чтобы помешать им.

Премьера состоится в 2020 году на сервисе Amazon Prime.

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