Дата публикации: Вчера, 16:08 Просмотрено: 119

18-летняя обладательница пяти премий Грэмми Билли Айлиш написала саундтрэк к 25 фильму о спецагенте Джеймсе Бонде. Видео с песней No Time to Die, повторяющей название будущего фильма, певица опубликовала на своем YouTube-канале.







27 января Айлиш победила во всех основных номинациях на премии Грэмми: "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом года" (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), "Запись года" и "Песня года" (Bad Guy) и "Лучший новый артист".