Брюс Уиллис сразится с инопланетянами в фильме «Космический грех»

ОкрошкаБрюс Уиллис сразится с инопланетянами в фильме «Космический грех»
Дата публикации: Вчера, 17:17 Просмотрено: 110
Уиллис присоединился к команде создателей нового экшен-фильма под названием «Космический грех», в котором ему предстоит сразиться с инопланетянами и вновь спасти человечество, сообщает Deadline.
Известно, что фильм будет снят по оригинальному сценарию Кори Ларджа и Эдварда Дрейка, которые также выступят режиссёрами. В прошлом они неоднократно продюсировали боевики с Брюсом Уиллисом, а теперь утвердили его на главную роль.
Сюжет развернётся в далёком будущем, когда воины и учёные объединяют свои силы, чтобы спасти планету от нашествия инопланетян, способных брать контроль над телами людей.
Дата выхода фильма пока остаётся неизвестной.