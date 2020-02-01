Брюс Уиллис сразится с инопланетянами в фильме «Космический грех»

Дата публикации: Вчера, 17:17 Просмотрено: 110

Уиллис присоединился к команде создателей нового экшен-фильма под названием «Космический грех», в котором ему предстоит сразиться с инопланетянами и вновь спасти человечество, сообщает Deadline.



Известно, что фильм будет снят по оригинальному сценарию Кори Ларджа и Эдварда Дрейка, которые также выступят режиссёрами. В прошлом они неоднократно продюсировали боевики с Брюсом Уиллисом, а теперь утвердили его на главную роль.

Сюжет развернётся в далёком будущем, когда воины и учёные объединяют свои силы, чтобы спасти планету от нашествия инопланетян, способных брать контроль над телами людей.

Дата выхода фильма пока остаётся неизвестной.



