Реклама Подписка Наша редакция

ОкрошкаБрюс Уиллис сразится с инопланетянами в фильме «Космический грех»

Дата публикации: Вчера, 17:17 Просмотрено: 110

Уиллис присоединился к команде создателей нового экшен-фильма под названием «Космический грех», в котором ему предстоит сразиться с инопланетянами и вновь спасти человечество, сообщает Deadline.

Брюс Уиллис сразится с инопланетянами в фильме «Космический грех»

Известно, что фильм будет снят по оригинальному сценарию Кори Ларджа и Эдварда Дрейка, которые также выступят режиссёрами. В прошлом они неоднократно продюсировали боевики с Брюсом Уиллисом, а теперь утвердили его на главную роль.

Сюжет развернётся в далёком будущем, когда воины и учёные объединяют свои силы, чтобы спасти планету от нашествия инопланетян, способных брать контроль над телами людей.

Дата выхода фильма пока остаётся неизвестной.


Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });