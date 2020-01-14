Неожиданный поворот: топы фанатов Евровидения на первые позиции среди мужчин поднимают женственную певицу Шира

ОкрошкаНеожиданный поворот: топы фанатов Евровидения на первые позиции среди мужчин поднимают женственную певицу Шира
Дата публикации: Сегодня, 12:58 Просмотрено: 154
Обзор топов среди блогеров-фанатов Евровидения показывает, что основное состязание в конкурсе Eesti Laul идет между песней Яагупа Туйска "Beautiful Lie" и песней "Out In Space" певицы Шира (Shira).
Уже не первый год фанаты Евровидения составляют свои топы песен из
локальных предварительных отборов. Анализ топов 245 наиболее популярных
блогеров показывает, что чаще всего первое место отдается песне Яагупа
Туйска (203 раза), а второе место чаще всего занимает композиция Ширы (188
раз).
Если в Эстонии до сих пор основными фаворитами считаются пока песни Уку
Сувисте и Расмус Ряндвеэ, то среди зарубежных фанатов Евровидения Рандвеэ
чаще всего дают третье место (187 раз), а композиция Сувисте чаще всего
занимает четвертое место (178 раз).
Помимо этого, Шира — это единственный участник Eesti Laul, кого 245
блогеров ни разу не поставили в своих топах ниже, чем на 12 место — то есть
гарантировали ей выход в финал. В то же время других фаворитов в некоторых
топах определили только в третьем десятке.
По словам Ширы, высокие оценки зарубежных фанатов придают ей импульс.
«Конечно, прежде всего важно мнение жителей Эстонии и прохождение в
полуфинал. В то же время бесспорно вдохновляет, что международная публика
среди 24 конкурирующих исполнителей Eesti Laul таким образом заметили мою
песню», - отмечает она. «В эту работу я вложила много души и мне отрадно,
что европейская публика отмечает мою песню».
Для 21-летней Ширы - или же Марики Родионовой - участие в нынешнем конкурсе
Eesti Laul не является в действительности первым. В минувшем году она пела
в бэк-вокале победившей композиции Виктора Крона “Storm”. Летом 2019 года
известной датской студией звукозаписи Spinnin’ Records был издан весьма
успешный сингл Kisma ft. SHIRA - “Shine Over Me”. Песню для нынешнего
конкурса “Out in Space” Шира написала совместно с музыкальным продюсером
Карлом-Андером Рейсманном.
Полуфиналы Eesti Laul 2020 пройдут 13 и 15 февраля. Шира выступит во втором
полуфинале. Финальный концерт состоится 29 февраля в Saku Suurhall и его
победитель отправится в мае представлять Эстонию на песенном конкурсе
Евровидения в Роттердаме.