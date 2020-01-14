Неожиданный поворот: топы фанатов Евровидения на первые позиции среди мужчин поднимают женственную певицу Шира

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Обзор топов среди блогеров-фанатов Евровидения показывает, что основное состязание в конкурсе Eesti Laul идет между песней Яагупа Туйска "Beautiful Lie" и песней "Out In Space" певицы Шира (Shira).



