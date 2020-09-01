В среду начнется бесплатный онлайн-показ претендующих на премию LUX фильмов

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31 марта откроется бесплатный онлайн-просмотр фильмов-номинантов на премию LUX. Каждый год Европарламент и Европейская киноакадемия выбирают три лучших картины, созданных кинематографистами из ЕС, а зрители голосуют за победителя.



Взято с luxaward.eu.

Традиционно организаторы европейской премии LUX устраивали бесплатные просмотры фильмов-номинантов в кинотеатрах по всей Европе, но в этот раз программа переместилась в интернет.

"Будут показаны три фильма, которые хорошо демонстрируют лучшее, что происходит в европейском кино, в том числе и благодаря тому, что они очень разные. Это польский фильм "Тело Христово", номинированный в прошлом году на Оскар как лучшее иностранное кино, а также две ленты, которые в этот раз претендуют на Оскар - датская "Еще по одной" и румынская "Коллектив", рассказал кинокритик Андрей Лийметс.

"Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсоном в главной роли - один из главных европейских хитов этого года. Он успел побывать в широком прокате в Эстонии до того, как кинотеатры снова закрылись. А вот две другие картины не так известны зрителям.

Кинокритик Андрей Лийметс особенно выделяет румынский "Коллектив" о работе независимых журналистов-расследователей и называет его одним из сильнейших документальных фильмов последних лет.

"Фильм Александра Нанау начинается с пожара в бухарестском клубе "Коллектив" в 2015 году. В нем погибло много людей, но пострадавшие продолжали умирать и в больницах. Выяснилось, что из-за коррупции там была острая нехватка обеззараживающих средств. Авторы фильма расследуют этот скандал и вскрывают коррупционные схемы такого уровня, от которого становится жутко", - отметил Лийметс.

Фильм "Коллектив" также доступен и на платформе HBO.

Третий претендент на премию LUX - польская лента "Тело Христово" режиссера Яна Комаса. Фильм рассказывает о молодом человеке, который освобождается из тюрьмы и очень хочет стать священником. Этот путь для него закрыт, но он обманом получает место пастора в маленьком провинциальном городке и пытается удержаться в этой роли.

Польское кино в последние годы показывает себя с очень сильной стороны, и "Тело Христово" - хороший пример этого нового сильного, действительно на мировом уровне, польского кинематографа.

Все три картины можно будет бесплатно посмотреть с 31 марта до 11 апреля.

ERR