Овен (21.03 - 20.04) Звезды советуют Овнам сосредоточиться на духовном самосовершенствовании. Наиболее успешно у вас пойдут духовные практики, направленные на развитие способностей регулировать свое внутреннее эмоциональное и физическое состояние. Также это хорошее время для пребывания в уединении.

Телец (21.04 - 21.05) Для типичных Тельцов самым желанным может стать дружеское общение. Усиливается ваша потребность в общении с теми людьми, которые придерживаются схожих с вами взглядов. И такие люди обязательно найдутся и притянутся к вам подобно магниту. Вторая половина недели ставит акцент на вопросах, связанных с финансовыми расходами.





Близнецы (21.05 - 21.06) У Близнецов повышаются шансы для карьерного продвижения. Возможно, вам предложат занять более высокую должность, и это положительно отразится на вашем финансовом положении. Также вы как личность станете более заметны и в чем-то знамениты. Во всяком случае, на вас будут чаще обращать внимание. Вы будете получать главным образом положительные, хвалебные оценки со стороны окружающих.

Рак (22.06 - 22.07) Ракам захочется получить как можно больше впечатлений и новых знаний. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы сможете достаточно легко усвоить сложный учебный материал. Также эта неделя идеально подходит для путешествий. Возрастает положительное влияние на вас со стороны людей, живущих в других городах и регионах.

Лев (23.07 - 23.08) Львы могут почувствовать в себе усиление магических способностей. Возможно, вы поймаете себя на том, что умеете предвидеть ход некоторых событий. Некоторые из вас смогут проявить свое целительство – к примеру, у вас может получиться силой мысли и молитвами исцелить больного.



Дева (24.08 - 23.09) Девы смогут гармонизировать свои партнерские отношения, связанные как с супружеством, так и с деловым сотрудничеством. Возможно, вы заново откроете для себя партнера по браку, и ваша любовь к нему обретет второе дыхание. Вместе с тем во второй половине недели сильное желание добиться чего-то значительного в жизни может столкнуться с сопротивлением внешней среды.

Весы (24.09 - 23.10) Позитивное направление, куда Весы могли направить свою энергию с большей пользой, связано с упорядочиванием своего жизненного ритма. Если вы чего-то не успеваете, то не следует винить в этом окружающих. Все дело в вас самих и в том, как вы организуете свое время внутри каждого дня. Жизнь по режиму позволит вам не только успешно работать, но и улучшить самочувствие.

Скорпион (24.10 - 22.11) У Скорпионов неделя пройдет на эмоциональном подъеме и в гармонии для тех, кто переживает период влюбленности. В это время ваши чувства становятся особенно зрелыми по отношению к тем, кого вы любите. Какого бы возраста не были ваши дети, в отношениях с ними у вас будет полная гармония.

Стрелец (23.11 - 21.12) Стрельцы комфортнее будут ощущать себя в своем доме, в семье, в окружении родных и близких людей. Это исключительно удачное время для восстановления отношений с родственниками, родителями – ничто не будет омрачать ваши чувства к членам семьи. Также это хорошее время для благоустройства и особенно украшения собственного жилища.



Козерог (22.12 - 20.01) У Козерогов наиболее успешное направление может быть связано с учебой, поездками, контактами. Ориентировав себя на поиск союзников, вы добьетесь всего, чего хотели, но меньшими усилиями и в гармонии с окружающими. Это удачное время для диалога по спорным вопросам в партнерских отношениях.



Водолей (21.01 - 20.02) Материальные и финансовые ценности – вот что будет радовать Водолеев во второй половине недели. Возможно, вам удастся увеличить уровень доходов или вы получите крупную премию. Так или иначе, но в деньгах вы не будете особенно нуждаться. Поэтому сосредоточьтесь на том приятном, что могут дать деньги – на покупках.