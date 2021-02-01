ERR, YouTube, Google и Coop - любимые бренды жителей Эстонии

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В этом году рейтинг любимых брендов в Эстонии возглавляет YouTube, за ним следуют Google, Coop и ERR, выяснилось в результате исследования Kantar Emor, проводившегося этой весной в 12-й раз.

Иллюстративное фото: unsplash

Лидер рейтинга YouTube стабильно находится на вершине списка в течение последних четырех лет - последние два года бренд занимал первое место, а два года до этого - второе место. Наиболее популярен этот бренд у мужчин в возрасте до 35 лет, для которых YouTube лидирует со значительным отрывом от других брендов.

Позиция Google за последние четыре года была менее стабильной, бренд занимал места с первого по шестое. Такой вариант в большинстве случаев выбирали женщины.

Coop занимает третье место второй год подряд, впервые попав в первую десятку только в позапрошлом году. Данный бренд любят в основном в сельских регионах.

ERR за последние три года также прогрессировал и в этом году стал четвертым.

Годами лидирующий Kalev опустился на пятую строчку, потеряв популярность среди людей моложе 35 лет.

В первую десятку также вошли Swedbank, Selver, LHV, Telia и Gmail.





ERR