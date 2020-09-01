Почему весной мы часто чувствуем усталость и как себе помочь?

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Многие люди чувствуют себя после длинной зимы уставшими и мы привыкли называть это состояние весенней усталостью. Аптекарь рассказывает о том, как поднять уровень энергии весной и что необходимо знать о весенней усталости.



Иллюстративное фото. А втор Александар Цветановић : Pexels

Начавшаяся весна, по словам провизора-руководителя аптеки Suur-Pärnu Benu Алекандры Савушкиной, заметна по участившимся запросам людей об усталости и низком уровне энергии.

Весенняя усталость — это не болезнь

“В действительности такого диагноза, как весенняя усталость нет, что подтверждается и научными исследованиями”, — говорит Саушкина. Но при этом многие ощущают в начале весны те симптомы, которые принято называть весенней усталостью.

“Низкий уровень энергии, проблемы со сном, трудности с концентрацией, а также изменения аппетита и веса”, — это те симптомы, которые, по словам аптекаря, часто связывают с весенней усталостью. По оценке Александры, основой для этих симптомов можно назвать и сезонную депрессию (Сезонное аффективное расстройство — САР — или SAD seasonal affective disorder) — при этом весеннюю усталость можно считать легкой формой САР, но научных подтверждений этому опять же нет.

Усталость часто объясняется нехваткой витаминов

По словам провизора, причиной весенней усталости может быть нехватка витаминов после длинной весны и недостатка солнечного света. “Зимой в питании эстоноземельцев меньше свежих фруктов и овощей, нежели летом и осенью, когда садовый урожай легко доступен”. Как подтверждает аптекарь, разнообразное питание на протяжении всего года имеет первостепенное значение для предотвращения нехватки витаминов.

Саушкина советует зимой и весной больше употреблять местных овощей и паприку, потому что в них лучше всего сохраняется витамин С. “Но если меню скромное и возникает нехватка витамина С, то стоит обратить внимание на препараты, содержащие этот витамин и употреблять их в качестве пищевой добавки”.

Еще один недостаток, что провоцирует весеннюю усталость — это нехватка в организме солнечного света. “На наших широтах мы советуем с осени до весны компенсировать недостаток витамина D из-за нехватки солнечного света за счет пищевых добавок”, — говорит Саушкина.

По словам провизора, стоит подумать и о курсе пищевых добавок, содержащих селен. “Эстонские почвы бедны селеном и с едой мы не получаем его достаточно”. Она поясняет, селен помогает организму сражаться с оксидативным стрессом, поддерживает иммунитет, защищает клетки и тормозит их старение. Среди прочего достаточное количество селена в организме помогает противостать вирусным заболеваниям. “Помимо восполнения нехватки витаминов, весеннюю усталость помогает преодолевать умеренная и регулярная физическая нагрузка, уменьшение стресса и достаточный отдых — то есть все то, что и формирует здоровый образ жизни”, — подчеркивает Александра.

Во время ограничений вместо стресса стоит вкладывать в себя

Коронавирусные ограничения посадили многих людей по домам и только из-за простого уменьшения движения в организме может снижаться уровень энергии. Провизор Саушкина советует обратить больше внимания на свое физическое и душевное здоровье. “Сейчас хорошее время, чтобы найти новые и здоровые способы борьбы со стрессом. Больше проводить времени с семьей, заниматься саморазвитием. Стараться не торопиться, но найти и поддерживать здоровый жизненный баланс”.

По словам провизора, здоровый метод для снижения стресса — это творческая деятельность. “Будь то пение под душем, рисование, вязание или обустройство дома — приятная творческая деятельность означает терапевтический метод снижения стресса”. Помимо приятного времяпрепровождения такие занятия могут иметь и определенное диагностическое значение. “Если раньше приносящая деятельность больше не улучшает настрой и ничто уже не радует, то это точный знак того, что необходимо обратиться к врачу или психологу за помощью”, — подчеркивает Александра Саушкина.

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