Нарвская группа Avenova выпустила видео на песню "Вечность", записанную вместе с певицей Андрианой Чуповой. Видеоклип рассказывает об испытаниях, через которые проходят отношения во время пандемии, закрытых границах и о тяге к путешествиям.

Представители группы Avenova отметили, что изначально на песню было запланировано игровое видео, но из-за закрытых границ его съемки в 2020 году стали невозможными. Тогда группа решила выпустить так называемое "lyric video" (с текстом). Эта идея в итоге вылилась в трогательную историю в виде рукописных записок, оставленных на холодильнике.

Группа Avenova частично состоит из участников другого популярного и за пределами Эстонии нарвского коллектива Avenue. Новое звучание настолько отличалось от привычного фолк-рока, с которым более 20 лет ассоциируется группа, что три года назад было решено создать новый коллектив.

Андриана Чупова ранее пела в джазовом коллективе More Drive, который организовал в Силламяэ саксофонист Леонид Люцкевич. В 2017 году стала обладательницей титула "Мисс Нарва", затем сама организовала конкурс красоты Miss Baltic Coast. Некоторое время работала репортером на телеканале ETV+.

ERR